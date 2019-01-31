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Новости. Общество
20:20, 31 Января 2019
фото: Instagram

Актрису избили из-за парковочного места

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Парковочное место для автомобиля стало причиной спора Екатерины Строговой с соседкой по дому.

Женщина, не смущаясь присутствием ребенка, набросилась на артистку с кулаками и сломала ей руку. Екатерине потребовалась сложная операция, пишет издание "Дни.ру".

Екатерина Строгова известна зрителю по ролям в сериалах "Дежурный ангел", "Солдаты", "Дальнобойщики". Артистка также работает в "Театре.doc". Однако ее соседку популярность оппонентки не волновала.

Скандал разгорелся из-за места на парковке.

"Не успела я заглушить машину, как услышала просто дикий ор из окна на первом этаже. "Тварь, убери машину! Я тебе порежу шины, я разобью твою машину! Тебе не жить!" – кричала женщина, моя соседка. Я тоже живу на первом этаже, наши двери напротив...",  – рассказала Строгова.

После того, как Екатерина ответила обидчице и вызвала полицию, соседка успела выйти на улицу, нанести ей пару ударов и выкрутить руку. У пострадавшей актрисы – перелом со смещением.

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