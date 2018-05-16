Акция по сбору ртутьсодержащих отходов пройдет в Петрозаводске

В четверг, 17 мая, состоится очередной сбор ртутьсодержащих отходов на утилизацию, сообщили в администрации Петрозаводска.

В столице Карелии продолжает работу передвижной пункт сбора ртутьсодержащих отходов. "Экомобиль" принимает не более 5 штук от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.

Как сдавать:

- собрать до 5 предметов с ртутью (5 ламп/ 4 лампы + 1 градусник/ 5 градусников и т.п.)

- упаковать их, чтобы не разбились в машине (завернуть в картон/ пакет/ ткань)

- выбрать удобную для себя точку в графике движения "Экомобиля"

- принести лампы в "Экомобиль"

В Петрозаводске сбором и вывозом по договору с администрацией города занимается ООО "Экологическое предприятие "Меркурий". Автомобиль "Газель", снабженный надписью о сборе ртутьсодержащих отходов, выезжает в районы города.

Администрация Петрозаводска обращается к жителям города с просьбой не упустить свой шанс сделать свой вклад в дело охраны природы - утилизировать отработавшие свой срок лампы и термометры правильно.

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