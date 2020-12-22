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Акция помощи оказавшимся в беде людям стартует в Петрозаводске

Новости. Общество
10:35, 23 Декабря 2020
фото: diaconiafond.ru
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В столице Карелии объявлено начало акции по сбору гуманитарной помощи жителям республики, находящимся в трудной жизненной ситуации.

С 23 декабря в Петрозаводске стартует новогодняя акция по сбору гуманитарной помощи жителям республики, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Акцию проводят благотворительный фонд "Теплообмен" и депутат Петросовета Елизавета Васильева, сообщают в горсовете.

Организаторы готовы принять: продукты длительного хранения (различные крупы, макаронные изделия, консервы, печенье, растительное масло, чай, сахар и т. д.); памперсы для детей и взрослых; посуду, столовые приборы, кухонную утварь; детские книжки, игрушки, развивающие игры; постельные принадлежности; канцелярские товары (ручки, карандаши, краски, тетради, альбомы и т. д.); хозяйственные и бытовые принадлежности (мыло и средства личной гигиены, стиральный порошок, зубная паста, зубные щётки, средства для уборки дома и т. д.); непригодные вещи, в дальнейшем их отправят на переработку; ветошь, которая отправится в приюты для животных; новогодние сладкие подарки для детей и прочее.

Все собранные вещи будут переданы нуждающимся людям и организациям Карелии.

Сбор вещей будет организован: 27 декабря с 16.00 до 18.00 Скандинавский проезд, д. 12 (рядом с управляющей компанией ООО "КСМ-Комфорт"); 28 декабря с 16.00 до 18.00 у ТЦ "Столица" (слева от главного входа) и с 23 декабря по 25 декабря с 10.00 до 17.00 в офисе по адресу: пр. Ленина, д. 16, кв. 17.

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