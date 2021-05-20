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Актуальность банкротства: когда физлицу стоит воспользоваться данной процедурой

Новости. Экономика
14:40, 21 Мая 2021

Проблемы с выплатой долгов часто ставят человека в тупик, из которого трудно найти выход.

Однако не так давно у граждан появилась реальная возможность избавиться от значительной части долговой нагрузки законными методами — путем процедуры банкротства физлица. Таким образом должник может не только рассчитаться со своими кредиторами, но и в ряде случаев сэкономить при этом.

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Актуальность банкротства физлиц

Процедура признания должника банкротом имеет немало плюсов. Прежде всего, это отличный шанс урегулировать споры с заимодавцами в легальном поле. Физическое лицо получает возможность освободиться от долгового ярма, приостановить действующие исполнительные производства, снять наложенные ограничения на имущество.

Кроме того, в рамках данной процедуры можно осуществить реструктуризацию долгов для их погашения приемлемым для должника образом. Это может быть выбор подходящего графика платежей, приостановление начисления пени и штрафов, списание части долга и т. д. О доступных возможностях в каждом конкретном случае можно узнать, обратившись к специалистам на сайт Bankirro.ru — bankirro.ru/service/bankrotstvo-fizicheskih-lits/. Здесь можно получить необходимую юридическую поддержку на протяжении всего периода ведения процедуры банкротства.

Минусы банкротства физлица

Несмотря на то, что признание банкротом позволяет должнику скорректировать свою долговую нагрузку, здесь также есть свои нюансы. Прежде всего, следует понимать, что сам процесс является сложным и длительным, и решить все долговые проблемы оперативно получается далеко не всегда. К тому же затянуть его может и отсутствие адекватной правовой поддержки. Стремление сэкономить на услугах специалистов может привести к весьма негативным результатам.

Кроме того, процедура банкротства требует финансовых вложений, так как помимо юриста потребуется оплатить помощь финансового управляющего. Наконец, признание физического лица банкротом влечет за собой определенные ограничения в его дальнейшей деятельности. К примеру, в следующие 5 лет при оформлении кредита потребуется обязательно сообщать о факте личного банкротства.

Учитывая наличие как положительных, так и отрицательных сторон реализации данной процедуры, важно тщательно проанализировать ситуацию и принимать взвешенное решение. А для этого, прежде всего, следует обратиться к специалистам, которые смогут предоставить квалифицированные консультации по конкретному случаю, и расскажут о реальных перспективах.

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