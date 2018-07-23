Александр Гордон со скандалом выгнал из студии звезду "Битвы экстрасенсов"

Финалист шестого сезона шоу "Битва экстрасенсов" Зираддин Рзаев рассказал, как телеведущий Александр Гордон во время съемок выгнал его из студии.

Как отмечает Starhit, однажды Рзаев стал гостем программы Александра Гордона, где произошел громкий скандал. Гордон подчеркнул, что не верит в паранормальное. По мнению ряда телезрителей, ведущий грубо общался со звездным экспертом.

"Я отметил, что имею высшее образование, специализируюсь на психологии и обладаю сверхспособностями, – вспоминает экстрасенс. – Гордон стал говорить, что все это ложь, обман, парапсихология. Что я психованный. Я ответил на его критику, и ведущий потребовал выгнать меня со съемок. Я решил рассказать об этой наглости, ведь меня наверняка вырежут из программы. Какое он имел право так себя вести? У меня несколько высших образований, и если меня пригласили на съемки, значит, я должен высказывать собственное мнение".