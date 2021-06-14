Александр Калько: Кто будет убирать Петрозаводск в случае расторжения контракта с «ТехРентом»?

Проблемы уборки улиц Петрозаводска и вывоза мусора обсудили на площадке «Деловой России».

Регулярные жалобы на некачественную уборку улиц стали основной темой диалога — на площадке «Деловой России» лицом к лицу встретились руководители администрации Петрозаводска, как заказчик услуг, и подрядная организация «ТехРент», отвечающая за содержание дорог и тротуаров города. Кроме этого, смогли высказать свою точку зрения депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко, представители карельского правительства, а также депутат Заксобрания Карелии, лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов. Руководитель карельских делороссов Александр Калько предоставил возможность для дискуссии всем заинтересованным сторонам.

Как отметил Александр Калько, вопросы уборки города актуализировались после назначения нового главы Петрозаводска Владимира Любарского, который в одном из интервью заявил, что считает ошибкой отдавать эту функцию на исполнение одному подрядчику. Намерение администрации пересмотреть контракт на круглом столе подтвердил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

«Не получится ли так, что администрация Петрозаводска расторгнет контракт с „ТехРентом“, заключит по более высокой цене с другим юридическим лицом, а оно, в свою очередь, возьмет на субподряд все тот же „ТехРент“? Просто кто-то на этом наживется…», — выразил опасения Александр Калько.

Что ответили на это представители мэрии и «ТехРента», читайте здесь.