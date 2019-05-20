Александр Шарапов решил повторно выдвигаться на должность омбудсмена

Уполномоченный по правам человека Александр Шарапов выдвинет свою кандидатуру на должность повторно.

Об этом он рассказал "Столице на Онего".

"Да, думаю выдвигаться. С 19 мая кандидаты могут подавать документы", - сказал Шарапов.

По словам омбудсмена, срок его полномочий истекает 19 июня.

Александр Шарапов приступил к обязанностям уполномоченного по правам человека в Карелии с лета 2014 года. До этого он являлся депутатом Законодательного собрания республики.