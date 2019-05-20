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Новости. Общество
10:59, 20 Мая 2019
фото: Пресс-служба рескома профсоюза работников ГУ и ОО РФ

Александр Шарапов решил повторно выдвигаться на должность омбудсмена

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Уполномоченный по правам человека Александр Шарапов выдвинет свою кандидатуру на должность повторно.

Об этом он рассказал "Столице на Онего".

"Да, думаю выдвигаться. С 19 мая кандидаты могут подавать документы", - сказал Шарапов.

По словам омбудсмена, срок его полномочий истекает 19 июня.

Александр Шарапов приступил к обязанностям уполномоченного по правам человека в Карелии с лета 2014 года. До этого он являлся депутатом Законодательного собрания республики.

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Комментарии

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Клим
2019-05-20 11:53:20
Да , наверное , и не стоит ему выдвигаться . Лучше эту должность оптимизировать. Защитников хватает в соответствующих гос.органах .
однозначно
2019-05-20 11:39:18
Бесполезные людишки любят бесполезные должности
Гость
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