Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной

В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной.

В ноябре стало известно о том, что Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова. Свадьба легендарной актрисы и скандально известного продюсера стала сенсацией. Однако уже весной появилась информация о поездке артистки в Испанию в одиночестве, а теперь муссируются слухи о расставании супругов.

Бдительные соседи Алибасова обратили внимание, что в его квартире давно не видно Федосеевой-Шукшиной.

Оказывается, пара придерживается нестандартных взглядов на отношения, пишет издание "Дни.ру".

"У нас такой порядок: иногда отдыхаем друг от друга. Два дня провели вместе, потом решили на денек расстаться", – пояснил продюсер и призвал поклонников не переживать за них.

"Уже сегодня вечером мы с Лидой в гости пойдем. Стараемся дома не сидеть. То туда идем, то сюда. Можем у друзей засидеться до двух часов ночи. Да, как подростки! Нагуляемся – поспим, обнимемся. Нам хорошо вместе, но нужны перерывы в общении", – пишет Алибасова.