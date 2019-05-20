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Новости. Общество
19:10, 20 Мая 2019
фото: globallookpress.com

Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной

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В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной.

В ноябре стало известно о том, что Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова. Свадьба легендарной актрисы и скандально известного продюсера стала сенсацией. Однако уже весной появилась информация о поездке артистки в Испанию в одиночестве, а теперь муссируются слухи о расставании супругов.

Бдительные соседи Алибасова обратили внимание, что в его квартире давно не видно Федосеевой-Шукшиной. 

Оказывается, пара придерживается нестандартных взглядов на отношения, пишет издание "Дни.ру".

"У нас такой порядок: иногда отдыхаем друг от друга. Два дня провели вместе, потом решили на денек расстаться", – пояснил продюсер и призвал поклонников не переживать за них.

"Уже сегодня вечером мы с Лидой в гости пойдем. Стараемся дома не сидеть. То туда идем, то сюда. Можем у друзей засидеться до двух часов ночи. Да, как подростки! Нагуляемся – поспим, обнимемся. Нам хорошо вместе, но нужны перерывы в общении", – пишет Алибасова.

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