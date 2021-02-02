Алиментщицы из колонии Карелии навязали осьминожков для новорожденных

Осужденные женщины из колонии-поселения при ИК №9 приняли участие в благотворительной акции, сообщили в УФСИН Карелии.

Отбывающим наказание в колонии-поселении рассказали о движении "28 петель" и предложили поучаствовать в нем.

Так, недоношенным детям, появившимся на свет с экстремально низкой массой тела от 500 граммов до двух килограммов, необходимо с первых же минут одеть вязаные шерстяные шапочки и носочки, укутать "торопыжек" в пледы, а также положить рядом игрушку-осьминожку. Считается, что такие игрушки благотворно влияют на нервную систему и стимулируют психоэмоциональное развитие ребенка. Младенцы хватаются за щупальца осьминожек, как за пуповину в мамином животе. Шапочка, одеяло и носочки, связанные из стопроцентной натуральной шерсти, помогают согревать ребенка с экстремально низкой массой тела. Для каждого изделия необходимо набрать всего 28 петель – именно отсюда пошло название движения.

Осужденные женщины откликнулись на призыв помочь детям и в свободное от работы время связали вещи для новорожденных. Все изделия отправят в Республиканский перинатальный центр.

Ранее сообщалось, более трети осужденных в Карелии вышли на свободу раньше срока.