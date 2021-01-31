Более трети осужденных в Карелии вышли на свободу раньше срока

Из тысячи заключенных, которые вышли на свободу в 2020 году, 381 освободился по УДО, сообщили в УФСИН Карелии.

В прошлом году условно-досрочно из учреждений УФСИН освободился 381 осужденный. Однако не всем был дан этот шанс - в 2020 году 224 осужденным суд отказал в удовлетворении ходатайства.

По концу срока отбывания наказания из исправительных учреждений Карелии в 2020 году освободилось 554 человека. В итоге всего вышла на свободу почти тысяча осужденных.

В УФСИН отметили, что в 2020 году 27 осужденных были освобождены от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Ранее условно осужденным подросткам в Карелии рассказали об алкоголе, наркотиках и здоровье.