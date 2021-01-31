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Более трети осужденных в Карелии вышли на свободу раньше срока

Новости. Общество
12:33, 01 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Из тысячи заключенных, которые вышли на свободу в 2020 году, 381 освободился по УДО, сообщили в УФСИН Карелии.

В прошлом году условно-досрочно из учреждений УФСИН освободился 381 осужденный. Однако не всем был дан этот шанс - в 2020 году 224 осужденным суд отказал в удовлетворении ходатайства.

По концу срока отбывания наказания из исправительных учреждений Карелии в 2020 году освободилось 554 человека. В итоге всего вышла на свободу почти тысяча осужденных.

В УФСИН отметили, что в 2020 году 27 осужденных были освобождены от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Ранее условно осужденным подросткам в Карелии рассказали об алкоголе, наркотиках и здоровье.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-02-01 12:57:47
Ночному фотографу это не грозит, а у гены еще есть шанс до суда удо себе застолбить.
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