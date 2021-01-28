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Условно осужденным подросткам в Карелии рассказали об алкоголе, наркотиках и здоровье

Новости. Общество
17:20, 29 Января 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия
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Сотрудники правоохранительных органов провели профилактические беседы с несовершеннолетними, сообщили в УФСИН Карелии.

В четверг, 28 января, в отношении условно осуждённых подростков, состоящих на учёте в УФСИН Карелии, в Петрозаводске был проведён оперативно-профилактический рейд.

В ходе проведения мероприятия проверены адреса, по которым проживают несовершеннолетние. Сотрудники правоохранительных органов обсудили с родственниками несовершеннолетних наиболее эффективные формы взаимодействия в рамках комплексного подхода к профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Кроме того, при проверке по месту жительства с несовершеннолетними проводились профилактические беседы на тему: "Алкоголь, наркотики и наше здоровье".

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