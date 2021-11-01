890x80
Реклама

Алкоголь и косметика стали самыми популярными объектами краж в Карелии в минувшие выходные

Новости. Происшествия
17:20, 01 Ноября 2021
фото: © freepik

Новости партнеров

За выходные дни и пятницу сотрудники вневедомственной охраны семь раз выезжали в магазины Карелии, сообщили в управлении Росгвардии республики.

Днем 31 октября в гипермаркете Петрозаводска сотрудники Росгвардии задержали 18-летнюю петрозаводчанку, которая пронесла мимо кассы средство для ухода за волосами и косметику стоимостью около полутора тысяч рублей.

С такой же целью в магазин пришла 21-летняя жительница города Лахденпохья — девушка похитила из магазина тушь для ресниц, за что и была задержана.

В субботу еще один житель Карелии решил отличиться и пронес в рукавах куртки две литровых бутылки крепкого алкоголя стоимостью около полутора тысяч рублей.

Кражи были также зарегистрированы в Олонце, Кеми и Кондопоге. Среди нарушителей оказались местные жители 36, 42, 43 и 48 лет. Чаще всего нарушители покушались на алкогольную продукцию.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей и передали полиции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
топка
2021-11-01 18:07:16
Была бы шляпа,
Пальто из драпа
А к ним живот и голова.
Была бы водка,
А к водке глотка,
Все остальное - трын-трава! ©
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.10.2021, 18:48
Что хотят построить по новому Генплану Петрозаводска: самое важное
27.10.2021, 18:50
Вице-премьер Карелии разъяснил новые требования об отстранении невакцинированных от работы
26.10.2021, 15:36
Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)
29.10.2021, 16:41
В Петрозаводске мужчина добежал до поезда и умер
29.10.2021, 09:07
Скандальный «Невский пассаж» в Петрозаводске сносу не подлежит
30.10.2021, 08:40
Умерла известный в Петрозаводске врач

Аналитика

Сегодня 14:49
Капитал
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 2
Работу властей Карелии федеральный центр оценит по уровню бедности и доходов населения, продолжительности жизни и духовному росту жителей.
За десять лет из Карелии уехал целый город 3
Сегодня 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 4
Сегодня 13:55
Охлопков: Останови COVID-19 - вакцинируйся
Сегодня 10:26
Размеры антикризисных микрозаймов для предпринимателей в Карелии увеличены вдвое
30.10.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2021 10:55
Личное мнение
Были лучшие, а стали худшие?
Бывший директор единственного на Северо-Западе России Центра поморской культуры о решении властей Беломорского района Карелии о реорганизации учреждения.
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 17:00
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»