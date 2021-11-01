Алкоголь и косметика стали самыми популярными объектами краж в Карелии в минувшие выходные

За выходные дни и пятницу сотрудники вневедомственной охраны семь раз выезжали в магазины Карелии, сообщили в управлении Росгвардии республики.

Днем 31 октября в гипермаркете Петрозаводска сотрудники Росгвардии задержали 18-летнюю петрозаводчанку, которая пронесла мимо кассы средство для ухода за волосами и косметику стоимостью около полутора тысяч рублей.

С такой же целью в магазин пришла 21-летняя жительница города Лахденпохья — девушка похитила из магазина тушь для ресниц, за что и была задержана.

В субботу еще один житель Карелии решил отличиться и пронес в рукавах куртки две литровых бутылки крепкого алкоголя стоимостью около полутора тысяч рублей.

Кражи были также зарегистрированы в Олонце, Кеми и Кондопоге. Среди нарушителей оказались местные жители 36, 42, 43 и 48 лет. Чаще всего нарушители покушались на алкогольную продукцию.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей и передали полиции.