Росгвардейцы Карелии рассказали, кто может получить разрешение на оружие

Получить разрешение на хранение и ношение оружия можно, предоставив несколько справок, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

На брифинге в преддверии дня образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы 10 февраля журналистам рассказали, что для получения разрешения на ношение и хранение оружие человеку нужно предоставить две справки формы 002 и 003. Одна об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, вторая – об отсутствии в организме наркотических средств.

Если человек состоит на учете у нарколога или психиатра, об этом никто не узнает, так как данная информация защищена законом о медицинской тайне.



"Мы не знаем, состоит человек на учете или нет. Нам эту информацию сейчас не предоставляют из-за медицинской тайны", – отметил Олег Милашевский, начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Карелии.



По словам Олега Милашевского, медицинскую тайну не разглашают, даже когда все очевидно, – к примеру, человек ранее был судим и отправлен на лечение в психиатрическую больницу.

Если человек имеет судимость, получить разрешение на оружие он не может. Это возможно только в случае, если судимость будет погашена. Однако это не относится к тем, кто совершил тяжкое или особо тяжкое преступление с применением оружия – им навсегда запрещено иметь оружие.

Любой человек может получить разрешение на оружие, если у него все хорошо со здоровьем и если он несудим.



В 2019 году в Карелии зарегистрировано свыше 18 тысяч владельцев оружия. На хранении у них находится более 31 тысячи единиц гражданского оружия.

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