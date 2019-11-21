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Новости. Общество
21:30, 21 Ноября 2019
фото: © Виталий Созинов/ТАСС

Алла Пугачева удивила поклонников резко постаревшим лицом

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Косметолог Татьяна Брызгалина объяснила обеспокоенным поклонникам, с чем связанны столь резкие перемены во внешности артистки.

19 ноября в Кремлевском дворце состоялся большой праздничный концерт, посвященный 50-летнему юбилею группы Стаса Намина "Цветы". Поздравить музыкантов пришла их давняя подруга и примадонна российской эстрады 70-летняя Алла Пугачева, пишет "Узнай все".

Для важного мероприятия артистка выбрала довольно скромный наряд: черное свободное платье с капюшоном и полусапожки на высоком каблуке, образ довершал лохматый шиньон в тон ее собственных волос.

Алла Борисовна вышла на сцену, чтобы вместе с артистами исполнить их старые хиты "Мы желаем счастья вам" и "Распахни свое окно". За кулисам певицу как всегда поджидали журналисты. Несмотря на усталый вид, Пугачева не отказала представителям прессы в общении и ответила на все интересующие их вопросы. Многие отметили, что за последнее время певица сильно постарела, под глазами появились мешки, а лицо избороздили глубокие морщины.


фото: uznayvse.ru

Косметолог Татьяна Брызгалина объяснила обеспокоенным поклонникам, с чем связанны столь резкие перемены во внешности артистки. По словам женщины, Алла Борисовна и раньше так выглядела. Просто все ее фотографии, появлявшиеся в сети, проходили предварительную обработку в фотошоп, что позволяло скрывать возрастные изменения. А тут съемка велась без фильтров, и у поклонников наконец-то появилась возможность увидеть настоящее лицо Пугачевой. "Она для своих лет хорошо выглядит, просто те фотографии были хорошо обработаны в фотошопе. Она очень хорошо выглядит.

Косметологи работали, хирурги работали. А тут на видео просто невозможно показать фотошоп", — высказалась косметолог, - заявила косметолог. Брызгалина также добавила, что у Аллы Борисовны есть проблемные зоны, выдающие ее биологический возраст - это руки и шея.

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Комментарии

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кир
2019-11-21 21:51:27
Пофиг совсем.
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