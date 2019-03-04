Алла Пугачева устроила танцы с друзьями

Певица устроила традиционную вечеринку для друзей в честь наступления весны и развлекала гостей песнями и веселыми танцами.

На протяжении многих лет Алла Пугачева устраивает вечеринки в первый уик-энд марта. Традиционно в этот день артистка собирает друзей, и в финале праздника выкрикивает фразу "весну разрешаю", символизируя начало нового сезона. 2019-й не стал исключением.

На этот раз Примадонна пригласила близких в один из самых дорогих ресторанов столицы. На мероприятии появились Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Елена Север и многие другие, пишет StarHit.

Сама Пугачева выбрала для праздника элегантное длинное платье в полоску. Артистка выглядела женственно и утонченно. Многие фанаты обратили внимание на то, что Примадонна находится в отличной физической форме, и ее наряд лишь подчеркнул это.

В течение всего вечера Алла Борисовна с удовольствием общалась с гостями и принимала подарки. Самым же запоминающимся событием стали танцы хозяйки мероприятия. Артистка пустилась в пляс вместе с друзьями.