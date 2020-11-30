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Американский пастор зарегистрировал церковь как стриптиз-клуб

Новости. Общество
23:30, 30 Ноября 2020
фото: © кадр из видео/youtube.com/Godspeak Calvary Chapel
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Священник из Калифорнии решил обойти таким образом карантинные меры.

Пастор из Сан-Диего Пол Маккой зарегистрировал свою церковь как стриптиз-клуб, чтобы она могла продолжить работу в условиях карантинных мер. Как пишет онлайн-журнал "Нож", из-за коронавирусной инфекции в штате Калифорния, к которому относится Сан-Диего, приостановили деятельность религиозных организаций, но владельцам стритиз-клубов удалось добиться через суд открытия заведений.

Священники также стали судиться с властями, однако Пол Маккой решил выбрать другой путь и временно изменил статус своей церкви. Пастор даже устроил мини-стриптиз на первой же проповеди, чтобы деятельность церкви не противоречила своему официальному положению. В начале службы он вышел на сцену под музыку, а затем снял с себя галстук и расстегнул пиджак.

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