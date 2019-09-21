Анастасии Заворотнюк сделали еще одну операцию

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, находящаяся в одной из московских клиник в тяжелом состоянии, перенесла вторую операцию.

Об этом в эфире канала НТВ рассказал друг артистки, журналист Сергей Майоров.

"Ночью я разговаривал с Мариной Потаповой, ее директором. Была вторая операция", - сообщил Майоров.

Уточняя, что врачи посмотрели на результаты гистологии и теперь "появилась надежда, что все может еще обойтись".

По словам Майорова, актриса продолжает оставаться в тяжелом состоянии. При ней неотлучно находятся муж, фигурист Петр Чернышев, и Потапова.

"Марина и Петя не выходят из больницы, потому что из-за ажиотажа больница просто в оцеплении", - нагнетает Майоров. Перечислив, кто взял учреждение в осаду - "какие-то фанаты, люди с иконами, маги, экстрасенсы".

В свете чего, напомним, ранее около палаты Заворотнюк и на этаже была выставлена охрана.

Как добавил журналист, сейчас Заворотнюк полностью прекратила все формы сношений с внешним миром. "Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается", - заключил Майоров.

Семья артистки никаких официальных комментариев ситуации по-прежнему не дает, сообщает "Российская газета".