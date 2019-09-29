Анастасия Волочкова сделала аборт

Бывшая прима-балерина сделала неожиданное признание после того как ее инкогнито рассекретила ведьма из Грузии Мириам Циминтии.

Анастасия решила пообщаться с женщиной и была предельно откровенна, пишет Cosmopolitan.

"Моя мать разрушила мою жизнь, когда я была с олигархом Сулейманом Керимовым. Мама заставила меня сделать аборт", – поделилась Волочкова.



Она призналась, что до сих пор не смогла наладить отношения с родительницей.

"Пока, мама-неудачница. Ты меня растила как проект", –резюмировала блондинка.



Мириам призвала балерину меньше думать о негативе. На это звезда ответила, что она счастлива в отношениях уже 10 месяцев.