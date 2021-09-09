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Андрей Ларькин — кандидат в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва

Новости. Общество
14:10, 15 Сентября 2021

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Андрей Ларькин идет на выборы депутата ЗС РК 7 созыва по Костомукшскому городскому округу и Калевальскому району.

Ларькин родился в 1971 году в Петрозаводске. С 1989–1991 годах проходил службу в армии, во 2-й отдельной бригаде спецназа ВДВ (ГРУ). В 1991 году начал работать в МВД. В 1996 году участвовал в Первой чеченской кампании в составе Карельского СОБРа в городе Грозный. Награжден государственной наградой. В 1998 году, продолжая службу в милиции, окончил Калининградский юридический институт МВД РФ.

Андрей Ларькин занимается общественной деятельностью: состоит в активе Совета ветеранов Афганистана и других локальных войн, принимает активное участие в мероприятиях для ветеранов.

Большое место в жизни Андрея занимает музыкальное творчество. Он выступает как автор-исполнитель под псевдонимом «Андрей Карельский» на концертах и фестивалях, является многократным лауреатом различных конкурсов.

С 2019 года вдовец. Воспитал двоих сыновей 30 лет и 21 года.

По своему жизненному опыту, по опыту своих коллег и товарищей Андрей Ларькин знает об испытаниях на войне и о том, как непросто бывает ветеранам боевых действий снова адаптироваться к мирной жизни, восстановить здоровье. Он уверен, что такие заслуги перед родиной нужно ценить при жизни ветеранов.

Избираясь в Законодательное собрание Республики Карелия, Андрей Ларькин планирует начать работу по увеличению ежемесячных выплат ветеранам боевых действий до 50 процентов от МРОТ; понизить ветеранам боевых действий возраст выхода на пенсию на пять лет; зачислить службу в вооруженных силах в трудовой стаж, а пребывание в местах боевых действий зачислять в стаж в расчете три дня за один день.

В числе других важнейших задач, которые определил для себя Андрей Ларькин, — решение инфраструктурных вопросов. В их числе — капитальный ремонт автодороги, где расположен съезд с федеральной трассы на Кочкому (25 км) и вопрос о возможности ежедневного железнодорожного сообщения с городом Костомукша.

Заказчик и изготовитель: Заказчик: Избирательное объединение «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России». Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» со специального избирательного счета № 40704810325000000042. Дата изготовления: 14.09.2021; Дата публикации: 15.09.2021. Тираж 1 экз.

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