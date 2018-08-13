Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 13 Августа 2018

Анджелина Джоли попала в психушку

По теме

"Всех просим молиться": Николай Носков перенес инсульт
13.08.18 20:20
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
13.08.18 20:00
Выпускники "Фабрики звезд" разводятся: Дакота откровенно рассказала об изменах Влада Соколовского
13.08.18 19:10
Все новости
Загрузка...

По сообщениям зарубежной прессы, актриса недавно была экстренно доставлена в психиатрическую больницу.

Причиной госпитализации стало нервное расстройство, развившееся якобы на почве навязчивых мыслей о лишнем весе, рассказывает 7days.ru. 

О том, что 43-летняя актриса доставлена в клинику сообщило издание The Hollywood Weekend. По информации от анонимных источников, Джоли пробудет на лечении около двух недель. С Анджелиной будут работать специалисты, занимающиеся вопросами нервных расстройств: анорексии и булимии. За последние два года и без того стройная голливудская звезда похудела до 44 килограммов. Возможно, причиной стал стресс из-за бракоразводного процесса с Брэдом Питтом.

Недавно конфликт Джоли и Питта разгорелся с новой силой. Анджелина обвинила мужа в том, что он не платит алименты на детей. Она потребовала, чтобы Брэда заставили при помощи постановления платить неофициальные алименты (сумму, о которой договорились стороны в результате внесудебных переговоров) на детей. Эти средства он, по ее утверждению, в добровольном порядке перечислять не желает. Питта публично заклеймили, как злостного неплательщика алиментов.

На следующий день адвокат Брэда выступил от лица своего клиента, ответив на обвинения Джоли: он сообщил, что с момента объявления о начале бракоразводного процесса, то есть с сентября 2016 года, Питт перевел на счет Джоли 9 миллионов долларов. Причем это не голословное утверждение: актер готов представить доказательства. В заключение адвокат сообщил: его клиент считает действия Джоли не совсем этичной попыткой повлиять на суд и манипулировать общественным мнением - с целью добиться победы в деле об опеке. 

По теме

"Всех просим молиться": Николай Носков перенес инсульт
13.08.18 20:20
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
13.08.18 20:00
Выпускники "Фабрики звезд" разводятся: Дакота откровенно рассказала об изменах Влада Соколовского
13.08.18 19:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2018, 10:43
"Для нас это день скорби, а здесь - праздник": канадец поделился впечатлениями от Карелии
12.08.2018, 10:03
ФОТО: В Петрозаводске ночью под колесами авто погиб пешеход, жуткие кадры
08.08.2018, 10:55
Витамин D. Всем выйти из сумрака
07.08.2018, 15:05
Скончался депутат Петрозаводского городского совета Сергей Черемухин
10.08.2018, 11:44
ФОТО и ВИДЕО: От Успенской церкви почти ничего не осталось
10.08.2018, 10:00
СРОЧНО: Успенская церковь горит в Карелии

Аналитика

Сегодня 09:00
Обществоведение
Услуга для ветерана 1
Постояльцы дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске пожаловались на невкусное питание и на недостаток денег на лекарства.
Как жить дальше будем 3
10.08.2018 12:00
Пять вопросов о слиянии "Премьера",  "Vыхода" и Центра национальных культур
10.08.2018 09:50
Пенсионная реформа: лучшее качество жизни или "дожитие"? 7
09.08.2018 10:09
Алюминиевый кризис: Карелия может остаться без НАЗа 12
07.08.2018 13:09
Вся аналитика

Чтиво

08.08.2018 10:55
Без политики
Витамин D. Всем выйти из сумрака
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
11.08.2018 10:40
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»