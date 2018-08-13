Анджелина Джоли попала в психушку

По сообщениям зарубежной прессы, актриса недавно была экстренно доставлена в психиатрическую больницу.

Причиной госпитализации стало нервное расстройство, развившееся якобы на почве навязчивых мыслей о лишнем весе, рассказывает 7days.ru.

О том, что 43-летняя актриса доставлена в клинику сообщило издание The Hollywood Weekend. По информации от анонимных источников, Джоли пробудет на лечении около двух недель. С Анджелиной будут работать специалисты, занимающиеся вопросами нервных расстройств: анорексии и булимии. За последние два года и без того стройная голливудская звезда похудела до 44 килограммов. Возможно, причиной стал стресс из-за бракоразводного процесса с Брэдом Питтом.

Недавно конфликт Джоли и Питта разгорелся с новой силой. Анджелина обвинила мужа в том, что он не платит алименты на детей. Она потребовала, чтобы Брэда заставили при помощи постановления платить неофициальные алименты (сумму, о которой договорились стороны в результате внесудебных переговоров) на детей. Эти средства он, по ее утверждению, в добровольном порядке перечислять не желает. Питта публично заклеймили, как злостного неплательщика алиментов.

На следующий день адвокат Брэда выступил от лица своего клиента, ответив на обвинения Джоли: он сообщил, что с момента объявления о начале бракоразводного процесса, то есть с сентября 2016 года, Питт перевел на счет Джоли 9 миллионов долларов. Причем это не голословное утверждение: актер готов представить доказательства. В заключение адвокат сообщил: его клиент считает действия Джоли не совсем этичной попыткой повлиять на суд и манипулировать общественным мнением - с целью добиться победы в деле об опеке.