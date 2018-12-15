Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 15 Декабря 2018
фото: Instagram

Анджелина Джоли поссорила сына с Брэдом Питтом

Загрузка...

Актриса рассказала Паксу подробности про его усыновление.

Анджелина Джоли и Брэд Питт усыновили вьетнамского мальчика, которого назвали Паксом, в 2007 году. Ему на тот момент было 4 года. Но, как выяснилось, между супругами тогда были разногласия — Брэд был против, передает сайт 7days.ru

Как стало известно, совсем недавно Джоли рассказала 15-летнему Паксу о давнем инциденте. И юноша перестал общаться с отцом. По свидетельству инсайдеров Питт попытался оправдаться перед сыном. Он ему объяснил, что все было совсем не так, но это не помогло.

Говорят, Брэд был против немедленного усыновления Пакса, потому что он не говорил по-английски, да и их родная дочь Шайло тогда была еще совсем маленькой — ей едва исполнился один год. Джоли поступила по-своему. Питт принял мальчика. Сейчас актер надеется, что Пакс повзрослеет и все поймет.

Две недели назад появилась новость, что после двух лет судебных тяжб экс-супруги договорились об опеке детей. Заявление об этом сделала законный представитель Джоли — адвокат Саманта  Деджин. Она сообщила, что супруги подписали соглашение об опеке над своими шестью приемными и биологическими детьми. На то, чтобы прийти к этому, Анджелине и Брэду понадобилось два с лишним года. О начале бракоразводного процесса, в ходе которого Джоли первоначально категорически требовала единоличной опеки над детьми,было объявлено еще в сентябре 2016-го.

Что же касается подписанного соглашения, то оно, как заявила Деджин, "было достигнуто на основании рекомендаций назначенных судом психологов, внимательно изучивших данную ситуацию. Так что теперь, после подписания данного документа отпала необходимость дальнейшего рассмотрения вопроса об опеке в суде. При этом содержание и детали соглашения были признаны строго конфиденциальными — в целях защиты интересов детей...".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2018, 17:19
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
12.12.2018, 11:59
Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже
09.12.2018, 18:15
"Будем выводить с полицией"
09.12.2018, 09:49
ВИДЕО: К жителю Петрозаводска во двор пришла крупная рысь
10.12.2018, 15:05
В Петрозаводске один из начальников полиции уволился после истории с "маньяком"
09.12.2018, 10:26
ВИДЕО: На Чапаева сбили пешехода, жесткие кадры

Аналитика

14.12.2018 14:37
Тема недели
Карелия на грани срыва 7
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев резко раскритиковал власти Карелии, которые довели реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию республики практически до грани срыва.
Миллиардные грезы 1
13.12.2018 11:41
В чьи сети попались?
12.12.2018 11:35
60 лет работы для людей
12.12.2018 10:49
Избиение старушек 3
12.12.2018 09:14
Вся аналитика

Чтиво

14.12.2018 12:32
Личное мнение
Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны 6
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
"Я уже не городской"
14.12.2018 09:46
Четверть века с Конституцией 6
12.12.2018 13:43
Платная медицина. Как вернуть 13%
07.12.2018 15:50
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
14.12.2018 12:02
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»