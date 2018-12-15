Анджелина Джоли поссорила сына с Брэдом Питтом

Актриса рассказала Паксу подробности про его усыновление.

Анджелина Джоли и Брэд Питт усыновили вьетнамского мальчика, которого назвали Паксом, в 2007 году. Ему на тот момент было 4 года. Но, как выяснилось, между супругами тогда были разногласия — Брэд был против, передает сайт 7days.ru

Как стало известно, совсем недавно Джоли рассказала 15-летнему Паксу о давнем инциденте. И юноша перестал общаться с отцом. По свидетельству инсайдеров Питт попытался оправдаться перед сыном. Он ему объяснил, что все было совсем не так, но это не помогло.

Говорят, Брэд был против немедленного усыновления Пакса, потому что он не говорил по-английски, да и их родная дочь Шайло тогда была еще совсем маленькой — ей едва исполнился один год. Джоли поступила по-своему. Питт принял мальчика. Сейчас актер надеется, что Пакс повзрослеет и все поймет.

Две недели назад появилась новость, что после двух лет судебных тяжб экс-супруги договорились об опеке детей. Заявление об этом сделала законный представитель Джоли — адвокат Саманта Деджин. Она сообщила, что супруги подписали соглашение об опеке над своими шестью приемными и биологическими детьми. На то, чтобы прийти к этому, Анджелине и Брэду понадобилось два с лишним года. О начале бракоразводного процесса, в ходе которого Джоли первоначально категорически требовала единоличной опеки над детьми,было объявлено еще в сентябре 2016-го.

Что же касается подписанного соглашения, то оно, как заявила Деджин, "было достигнуто на основании рекомендаций назначенных судом психологов, внимательно изучивших данную ситуацию. Так что теперь, после подписания данного документа отпала необходимость дальнейшего рассмотрения вопроса об опеке в суде. При этом содержание и детали соглашения были признаны строго конфиденциальными — в целях защиты интересов детей...".