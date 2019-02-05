Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:30, 05 Февраля 2019
фото: Instagram

Анфиса Чехова снялась в постельной сцене

Загрузка...

Секс-бомба Анфиса Чехова приступила к работе над пикантным клипом на свои стихи. Звезда призналась, что за ее карьеру у нее были две постельные сцены.

Телеведущая, актриса, а с недавних пор и поэтесса начала работу над интересным проектом. Вместе с брутальной фитнес-моделью Лукасом Лакуцином она снялась в откровенном видео на стихи из своего сборника. Анфиса поделилась первыми кадрами любовных игр на белоснежной кровати и в ванной при свечах, пишет Cosmopolitan.


Instagram

В отличие от многих актрис, которые говорят, что не любят интимные объятия и поцелуи на камеру, Чехова призналась, что даже получала от них удовольствие. Участие в откровенной съемке, по ее словам, это нелегкий труд, но приятный и очень смешной.

"За всю мою небольшую кинокарьеру у меня, дай бог памяти, было две постельных сцены. И обе комические. Одна с Иваном Охлобыстином, в ту пору он еще даже был батюшкой, и наша постельная сцена была щекотательная. А вторая с Геной Букиным, то есть Витей Логиновым. И ржали невероятно во время съемок – то ли от неловкости, то ли просто "постельные сцены" дико смешные, если не по-настоящему", – поделилась звезда.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
03.02.2019, 11:51
Умер исполнитель рэпа Децл
31.01.2019, 15:27
Дело о смерти в больнице Петрозаводска дошло до суда
29.01.2019, 09:11
ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии
29.01.2019, 14:59
СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища
31.01.2019, 06:40
В Петрозаводске мужчина несколько лет насиловал ребенка

Аналитика

Сегодня 09:31
Политкухня
О чем говорят люди, выбирая депутатов 4
В Олонецком районе 3 февраля проходили дополнительные выборы в органы местного самоуправления.
"Мы здесь живем 500 лет и собираемся жить дальше!" 4
04.02.2019 15:42
 "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей 6
31.01.2019 15:22
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
30.01.2019 16:17
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
30.01.2019 12:15
Вся аналитика

Чтиво

04.02.2019 09:31
Без политики
На старт! Внимание! Марш!
Закончился январь. Но даже первый месяц года имеет свои плоды для медицинской компании "ЛабСтори".
Большой проект Ковригина
31.01.2019 17:12
Патриотический мейнстрим добрался до "Калевалы"
31.01.2019 16:24
"Ну что, коллега, полечим правильно?"
31.01.2019 11:54
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
01.02.2019 11:13
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»