Анфиса Чехова снялась в постельной сцене

Секс-бомба Анфиса Чехова приступила к работе над пикантным клипом на свои стихи. Звезда призналась, что за ее карьеру у нее были две постельные сцены.

Телеведущая, актриса, а с недавних пор и поэтесса начала работу над интересным проектом. Вместе с брутальной фитнес-моделью Лукасом Лакуцином она снялась в откровенном видео на стихи из своего сборника. Анфиса поделилась первыми кадрами любовных игр на белоснежной кровати и в ванной при свечах, пишет Cosmopolitan.



Instagram

В отличие от многих актрис, которые говорят, что не любят интимные объятия и поцелуи на камеру, Чехова призналась, что даже получала от них удовольствие. Участие в откровенной съемке, по ее словам, это нелегкий труд, но приятный и очень смешной.

"За всю мою небольшую кинокарьеру у меня, дай бог памяти, было две постельных сцены. И обе комические. Одна с Иваном Охлобыстином, в ту пору он еще даже был батюшкой, и наша постельная сцена была щекотательная. А вторая с Геной Букиным, то есть Витей Логиновым. И ржали невероятно во время съемок – то ли от неловкости, то ли просто "постельные сцены" дико смешные, если не по-настоящему", – поделилась звезда.