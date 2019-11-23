Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте (ФОТО)

Новости по теме
Загрузка...
Мало, кто знает об особенном рисунке на теле певицы.
Не все поклонники знают, что у Ани Лорак есть татуировка. Дело в том, что большинство концертных нарядов Ани скрывают рисунок от любопытных взоров. Но накануне исполнительница выступила на концерте Игоря Крутого в Минске в платье с прозрачной вставкой как раз на том месте, где у неё набита тату. Об этом сообщает сайт 7days.ru.
Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
Впервые о татуировке Лорак заговорили в начале лета, когда певица "засветила" рисунок на съемках клипа "Я тебя ждала". Многие предполагали, что картинка временная, но, как выяснилось, они ошибались.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.11.2019, 11:58
21.11.2019, 10:25
18.11.2019, 12:18
17.11.2019, 11:05
20.11.2019, 07:15
Аналитика
22.11.2019 14:33
Капитал
Почему жилой комплекс "Иволга" настолько популярен у жителей Петрозаводска, рассказала маркетолог компании "Баренц Групп" Мария Круглова.
22.11.2019 09:15
21.11.2019 13:19
20.11.2019 17:52
20.11.2019 11:02
Чтиво
22.11.2019 14:34
Без политики
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
21.11.2019 13:09
21.11.2019 12:26
19.11.2019 16:42
Медиа
22.11.2019 10:45
Опрос
Может ли чиновник некорректно высказываться в соцсетях?
Комментарии