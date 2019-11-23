Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте (ФОТО)

Мало, кто знает об особенном рисунке на теле певицы.

Не все поклонники знают, что у Ани Лорак есть татуировка. Дело в том, что большинство концертных нарядов Ани скрывают рисунок от любопытных взоров. Но накануне исполнительница выступила на концерте Игоря Крутого в Минске в платье с прозрачной вставкой как раз на том месте, где у неё набита тату. Об этом сообщает сайт 7days.ru.

Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.

Впервые о татуировке Лорак заговорили в начале лета, когда певица "засветила" рисунок на съемках клипа "Я тебя ждала". Многие предполагали, что картинка временная, но, как выяснилось, они ошибались.