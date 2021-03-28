Анна Лопаткина: "ОНФ поддерживает идею проведения общественной дискуссии о будущем города"

Сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Карелия Анна Лопаткина прокомментировала отчетное выступление главы Петрозаводска Ирины Мирошник перед депутатами Петросовета.

"Глава города в своем отчете отдельно отметила проекты, которые предполагают личную инициативу и вовлеченность жителей в управление городом. Вот уже два года работает платформа "Активный горожанин", которая стала площадкой для общественных обсуждений и рейтинговых голосований. Я могу сказать про проект "Формирование комфортной городской среды", в рамках которого горожане выбирают, какие объекты по благоустройству нужно реализовать в первую очередь. Являюсь одним из кураторов этого проекта, и вижу, что петрозаводчане живо интересуются вопросами развития города", - говорит Анна Лопаткина.

ОНФ в Карелии поддерживает идею главы города о необходимости проведения в Петрозаводске публичной дискуссии, в которой могли бы принять участие специалисты и эксперты, представляющие широкий спектр отраслей, а также активные общественники.