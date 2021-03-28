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Анна Лопаткина: "ОНФ поддерживает идею проведения общественной дискуссии о будущем города"

Новости. Общество
15:35, 29 Марта 2021
фото: © Любовь Козлова/ИА "Республика"
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Сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Карелия Анна Лопаткина прокомментировала отчетное выступление главы Петрозаводска Ирины Мирошник перед депутатами Петросовета.

"Глава города в своем отчете отдельно отметила проекты, которые предполагают личную инициативу и вовлеченность жителей в управление городом. Вот уже два года работает платформа "Активный горожанин", которая стала площадкой для общественных обсуждений и рейтинговых голосований. Я могу сказать про проект "Формирование комфортной городской среды", в рамках которого горожане выбирают, какие объекты по благоустройству нужно реализовать в первую очередь. Являюсь одним из кураторов этого проекта, и вижу, что петрозаводчане живо интересуются вопросами развития города", - говорит Анна  Лопаткина.

ОНФ в Карелии поддерживает идею главы города о необходимости проведения в Петрозаводске публичной дискуссии, в которой могли бы принять участие специалисты и эксперты, представляющие широкий спектр отраслей, а также активные общественники.

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Комментарии

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alsu
2021-03-29 18:04:25
Я что-то пропустил - в какой сфере служит А.Лопаткина, зарабатывая на хлеб? На Фронте добровольцем или по призыву?
Zim
2021-03-29 17:50:38
Едро начало двигать своих кандидатов в депутаты?
Ёжик в тумане
2021-03-29 16:29:17
Помнится, она "двумя руками" голосовала за пенсионную реформу
Не ложь
2021-03-29 15:59:19
Набрал в интернете выступление в "общественной палате" известного Сергея Соседова: это и есть прямой ответ: на кой хрен,извините, они нужны!?
zanoza
2021-03-29 15:51:13
Ну да поговорить же надо, всех выслушать и сделать по-своему. Теперь это называют обратной связью :)
карел
2021-03-29 16:28:37
zanoza, почему то Лохматкиной не верю , как и Васильевой . Не знаете почему ?
zanoza
2021-03-29 16:42:52
карел, может потому, что рыжая :)
карел
2021-03-29 16:44:10
zanoza, рыжие-бестыжие .
театральный критик
2021-03-29 15:42:10
В свое время ловко оседлала тему сунских партизан, на чем и просочилась в заксобрание. Старательно умалчивает о своем членстве в Единой России.
Гость
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