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Новости. Общество
21:30, 24 Мая 2018

На грудь Семенович упали двое мужчин

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Известная российская певица Анна Семенович развеселила поклонников весьма пикантным фото с двумя представителями сильной половины человечества.

"Притомились немного мальчики, – подписала снимок артистка. – Прилегли отдохнуть".

На фото, появившееся в Instagram, исполнительница позирует с двумя мужчинами, которые будто прилегли на пышный бюст девушки. Один из них – бизнесмен из Азербайджана Гусейн Гасанов, получивший широкую известность в качестве блогера.Другой – шоумен Георгий Иващенко, засветившийся в "Фабрике звезд", а также являющийся ведущим на телеканале Муз ТВ, сообщает uznayvse.

И если первый, как видно на фото, просто выпучил глаза от удивления, то второй – пошел дальше и прикрыл свои от удовольствия.

"...А я лягу приляяяяягу...", "Головки у мальчиков маленькие", – написали под фото фолловеры Анны Семенович.

"Как говорит мой муж, женщина должна быть доброй! – Выразила свое мнение еще одна подписчица. – На груди пригреть и приголубить". "Я тоже хотел бы прилечь!", "На таких подушечках грех не отдохнуть", "Хорошее нашли место", "Конечно притомились, к ней же, как магнитом, тянет!", – осыпали комплиментами поклонники своего кумира.

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