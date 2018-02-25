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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник 26 февраля.
10.00 - в мэрии Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
11.30 - мэр Петрозаводска Ирина Мирошник встретится с журналистами.
12.30 - в правительстве Карелии глава республики подпишет соглашение с Торгово-промышленной палатой Ленинградской области.
15.00 - в мэрии Петрозаводска пройдут публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома до пяти надземных этажей включительно» для земельного участка в микрорайоне Древлянка II.
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