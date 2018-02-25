Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:00, 25 Февраля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

По теме

ФОТО: Одиночные пикеты в память о Немцове прошли в Петрозаводске
25.02.18 15:44
Эксперт: Мороз помогает сбросить лишние кило и справиться со стрессом
25.02.18 11:33
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
25.02.18 08:30
Все новости
Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник 26 февраля.

10.00 - в мэрии Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

11.30 - мэр Петрозаводска Ирина Мирошник встретится с журналистами.

12.30 - в правительстве Карелии глава республики подпишет соглашение с Торгово-промышленной палатой Ленинградской области.

15.00 - в мэрии Петрозаводска пройдут публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома до пяти надземных этажей включительно» для земельного участка в микрорайоне Древлянка II.

По теме

ФОТО: Одиночные пикеты в память о Немцове прошли в Петрозаводске
25.02.18 15:44
Эксперт: Мороз помогает сбросить лишние кило и справиться со стрессом
25.02.18 11:33
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
25.02.18 08:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
19.02.2018, 14:54
В Карелию идут морозы
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
21.02.2018, 13:06
ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства

Аналитика

20.02.2018 15:04
Обществоведение
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался с карельскими коллегами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.
Своя изюминка 9
20.02.2018 14:33
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика" 3
16.02.2018 16:29
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 4
12.02.2018 14:47
Кто самый богатый кандидат? 4
12.02.2018 12:00
Вся аналитика

Медиа

СТОП-КАДР с ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
22.02.2018 16:26
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»