"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник 26 февраля.

10.00 - в мэрии Петрозаводска состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

11.30 - мэр Петрозаводска Ирина Мирошник встретится с журналистами.

12.30 - в правительстве Карелии глава республики подпишет соглашение с Торгово-промышленной палатой Ленинградской области.

15.00 - в мэрии Петрозаводска пройдут публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома до пяти надземных этажей включительно» для земельного участка в микрорайоне Древлянка II.