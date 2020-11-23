АО "ПКС-Водоканал" и ООО "КРЦ" дарят сертификаты в торговый центр Петрозаводска

Канун Нового года – хорошее время для того, чтобы задуматься о социальной ответственности и новый, 2021 год, встретить уже без долгов перед организациями, благодаря которым вы можете жить в комфорте.

С 1 января 2021 года прекращает свое действие постановление правительства РФ от 02.04.2020 №42, а это значит, что на все задолженности за 2020 год будут начислены пени. Пока этого не произошло, у должников есть возможность оплатить услуги без пеней.

"РКС-Петрозаводск" ежемесячно направляет в суд более тысячи заявлений на взыскание задолженности. Среди злостных неплательщиков немало тех, кто копит долги годами – в долговых квитанциях значатся суммы более ста тысяч рублей! Долг – это безответственность гражданина и неуважительное отношение к порядочным потребителям коммунальных услуг. Лишь благодаря своевременной оплате услуг возможны ремонты, устранение засоров, прокладка новых сетей. Неплательщики отбирают у коммунальных служб и жителей города средства для оперативного обслуживания и модернизации сетей, и таких должников не мало – задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения в Петрозаводске имеют 60% потребителей.

К сожалению, по статистике самые большие долги накапливают не пенсионеры, а состоятельные люди, которые вполне могли не допускать возникновения долга. Если из крана в вашем доме течет вода, а канализация работает исправно, почему труд тех, кто эту воду очищает, тех, кто промывает трубы от засоров, не должен быть оплачен?

АО "ПКС-Водоканал" совместно с ООО "КРЦ" напоминают о том, что до 15 декабря не только должники, но и те, кто вовремя платит за коммунальные услуги и являются клиентами ООО "КРЦ", могут принять участие в акции "В новый год – без долгов!". Победители получат подарочные сертификаты номиналом 1000 или 2000 рублей в один из торговых центров города Петрозаводска. Для того чтобы стать участником акции, необходимо погасить дебиторскую задолженность за коммунальные услуги до 30 ноября, а в срок до 15 декабря внести предоплату за коммунальные услуги в декабре. Если у потребителя нет задолженности, то для участия в акции он должен просто внести аванс за декабрь. С помощью метода генерации случайных чисел будут выбраны победители, выполнившие условия акции.

Успейте внести предоплату за коммунальные услуги в числе первых! Не копите долги в новом году! Узнать подробности акции можно по телефону 56-04-31.