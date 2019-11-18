АО "ТНС энерго Карелия" приглашает абонентов на сайт

АО "ТНС энерго Карелия" 18 ноября приглашает абонентов оценить преимущества модернизированного корпоративного сайта.

Корпоративный сайт был модернизирован в феврале 2018 года. Абоненты отмечают, что сайт гарантирующего поставщика стал современнее и удобнее.



Поскольку наиболее востребованные сервисы интернет-портала – оплата и передача показаний, доступ к ним максимально упрощен для пользователей.



Совершать все коммунальные платежи на одном сайте очень удобно. Поэтому теперь на сайте энергосбытовой компании можно оплатить не только счет за электроэнергию. Есть возможность внести плату за сотовую связь и интернет, налоги, штрафы ГИБДД, а также отопление, газоснабжение, квартплату и другие коммунальные слуги. И этот список постоянно пополняется!

"Сегодня в приоритете экономия времени, поэтому внесение платы, проверка начислений по лицевому счету, передача показаний и получение консультации – все эти операции проще всего совершить на сайте", – комментирует руководитель департамента по работе с потребителями Владимир Сергеичев.

"Мы стараемся предоставить клиентам максимально полный перечень услуг, которые можно получить онлайн", – добавили в компании.

Напомним, в ноябре и декабре оплата счета на сайте компании может принести не только экономию времени, но и приятные сюрпризы!

Потребители АО "ТНС энерго Карелия" могут принять участие в акции "Украсьте елку с ТНС"! Для этого нужно просто своевременно внести плату с учетом текущего энергопотребления. Победителей и призеров ждут подарки от гарантирующего поставщика электрической энергии!

Личное время лучше оставить для личных дел, а в этом помогают сервисы АО "ТНС энерго Карелия".

Справка о компании:

АО "ТНС энерго Карелия" – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Карелия, входит в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов – Группу компаний "ТНС энерго". В составе АО "ТНС энерго Карелия" 16 представительств, которые обслуживают более 7 тысяч юридических и свыше 230 тысяч физических лиц, что составляет 26,4% рынка сбыта электроэнергии на территории региона. По итогам 2018 года объем реализации электрической энергии составил 1,956 млрд кВт ч.

ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Воронежская область), АО "ТНС энерго Карелия" (Республика Карелия), ПАО "ТНС энерго Кубань" (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Республика Марий Эл), ПАО "ТНС энерго НН" (Нижегородская область), АО "ТНС энерго Тула" (Тульская область), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (Ростовская область), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Ярославская область), ООО "ТНС энерго Великий Новгород" (Новгородская область) и ООО "ТНС энерго Пенза" (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний "ТНС энерго" по итогам 2018 года составил 65,3 млрд кВт ч.