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Новости. Экономика
07:25, 21 Марта 2019
фото: Петрозаводский городской совет

Арендаторы задолжали Петрозаводску 448 млн рублей

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В Петросовете обсудили вопросы пополнения доходной части бюджета и снижения дебиторской задолженности, которая составила 448 миллионов рублей.

Об этом на заседании постоянной контрольной комиссии в Петросовете рассказала руководитель городского комитета финансов Елена Логинова.

По ее словам, просроченная дебиторская задолженность перед администрацией на начало 2019 года составила порядка 448 млн рублей. Большая часть долгов образовалась по доходам от арендной платы за земельные участки, от сдачи в аренду имущества, соцнайму, реализации иного имущества, находящегося в собственности округа.

К настоящему времени должникам направлено претензии на общую сумму свыше 334 млн рублей.  Кроме того, расторгнуто 17 договоров муниципального имущества и 56 договоров аренды земельных участков.

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