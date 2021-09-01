Арестанты в Карелии не добились снисхождения от омбудсмена Бойченко

Уполномоченная по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко приняла участие в заседании комиссии по помилованию и решила, что прощения никто не заслуживает.

Омбудсмен Лариса Бойченко заявила, что никто из рассмотренных на комиссии заключенных не может быть помилован из-за тяжести содеянного и рецидивов преступлений. Об этом Бойченко рассказала в соцсети.

«Сегодня, как уполномоченный по правам человека в РК, приняла участие в работе комиссии по помилованию Республики Карелия. К сожалению, рецидивы и тяжесть содеянного обратившимися не позволили нам в этот раз рекомендовать президенту РФ помиловать кого-то из них», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Бойченко посетила колонию и пригласила арестантов на выборы