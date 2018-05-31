Арт-пространство Agriculture club покидает "Калевалу" и ищет новое место

В Петрозаводске арт-пространство Agriculture club покидает здание кинотеатра "Калевала" и начало искать новое помещение.

"Итак, без паники. Мы не закрываемся. Мы выходим на каникулы. Мы съезжаем с "Калевалы" и пакуем чемоданы. Нет, мы еще не нашли помещение - мы будем его искать на каникулах. С вашей помощью", - написано в паблике Agriculture club.

"Мы пристраиваем свои вещи: некоторые - на лето, некоторые - насовсем. Кто хочет нам помочь и попрощаться с местом, приходите, мы делаем открытый переезд 2 и 3 июня. С 15.00 до 23.00 в субботу и воскресенье. Если кто готов помочь с транспортом, пишите в личку Наталье Ермолиной. За эти два дня мы будем пить чай, вместе есть и паковать вещи. Если вы с машиной, то и перевозить", - отмечают организаторы.

"На лето отдаем в хорошие руки микроволновку и кофеварку, дарим наш огромный коричневый стол (человек для 10-12 точно). Можем дать на лето в пользование 40 табуретов и две деревянные скамейки. А еще отдаем пианино "Тверца", кстати, настроенное мастером Василием Сырбу. И по мелочам смотрите, кому что надо. Раздаем, пристраиваем, даем на лето. Мы уходим из "Калевалы" красиво. Вместе с любимыми горожанами", - отмечается в паблике.