Аварии на дорогах Карелии унесли десять жизней в этом году

Десять человек погибли на карельских трассах за три месяца этого года.

За три месяца этого года на дорогах Карелии в 106 дорожных авариях пострадали 130 человек, 10 человек погибли. Об этом информирует ГИБДД.

Наибольшее число участников движения получили смертельные травмы на федеральных автотрассах, где в 45 дорожных авариях погибли 9 человек и 61 травмирован.

Более чем в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом увеличилось число дорожных происшествий, связанных с обгоном. Так, в 13 авариях погибли 2 человека, 16 травмированы.

Совершено 25 наездов на пешеходов, в которых 26 пеших участников движения получили травмы.

В результате 17 дорожных аварий пострадали 19 юных участников движения, 12 из которых были пассажирами транспортных средств и 7 пешеходами.