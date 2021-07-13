Авиакомпания, чьи самолеты летают в Петрозаводск, повысила цены на билеты

Авиакомпания «Победа», которая обслуживает, в том числе, рейсы в Петрозаводск, повысит стоимость авиабилетов минимум на 2% из-за новых правил медицинского осмотра бортпроводников.

Об этом РБК сообщил представитель авиакомпании.

«С 28 января 2021 года российские бортпроводники (по приказу Минздрава 29Н) должны проходить специальный медицинский осмотр, включающий почти 30 различных медицинских заключений. Этот осмотр практически полностью дублирует врачебно-летную экспертную комиссию, который бортпроводники проходят по ФАП-50», — сказал представитель «Победы».

По его словам, сейчас российские бортпроводники, единственные в мире, проходят задвоенные медицинские обследования — в рамках ВЛЭК и осмотр у всех тех же врачей и анализы в рамках 29Н.



«Для авиакомпании это дополнительные расходы — минимум 30 тыс. руб. на человека в год, которые, безусловно, будут перекладываться на стоимость билетов», — добавил представитель авиакомпании.

Как изменились правила медосмотров бортпроводников, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».