Автоинспектор в Карелии пришел на помощь женщине с ребенком, оказавшимся на обочине

Сотрудник ДПС в Лоухском районе оказал помощь местной жительнице, поставив на колеса ее автомобиль, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Старший инспектор ДПС Лоухской ГИБДД Алексей Круглов не проехал мимо, увидев на обочине автомобиль, возле которого стояли женщина с ребенком. Оказалось, что требуется помощь — у автомобиля спустило колесо, и водитель не сумела справиться с этой неприятностью.

Алексей помог устранить неисправность, и жительница Лоухи продолжила свой путь.

Госавтоинспекция призывает водителей не оставлять друг друга в беде, по возможности предлагать помощь тем, кто попал в затруднительную дорожную ситуацию.