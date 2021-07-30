Автоинспекторы помогли автотуристу, которому стало плохо на трассе в Карелии

Житель Мурманской области поблагодарил сотрудников ГИБДД Карелии за помощь в доставке его в больницу.

Как рассказали в Госавтоинспекции республики, инцидент произошел, 8 июля около 22 часов. Двигаясь на личном автомобиле по федеральной автодороге А119 «Вологда — Медвежьегорск», в районе 457 км, водитель, 45-летний автолюбитель из Мурманской области, внезапно почувствовал сильное недомогание. Подъехав к сотрудникам ГИБДД, которые осуществляли контроль за дорожным движением, он обратился за помощью. Ситуация осложнялась отсутствием сотовой связи на данном участке дороги, в связи с чем вызвать скорую помощь было невозможно.

До ближайшего лечебного учреждения расстояние составляло не более 20 км. Промедление могло представлять опасность для здоровья мужчины. Выяснив, что в автомобиле есть второй водитель (супруга), инспекторы, лейтенант Сергей Лукьянов и сержант Сергей Павловский, решили сопроводить машину автотуристов до больницы Пудожа. Через несколько минут мужчина был доставлен в приемное отделение. Убедившись, что пациент находится под наблюдением медиков, а его жизни и здоровью ничто не угрожает, автоинспекторы вернулись на пост для патрулирования трассы.

В конце июля житель города Полярные Зори Мурманской области направил обращение в отдел ГИБДД Пудожского района. Он поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную ими помощь в экстренной ситуации.