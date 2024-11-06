Автомобилисты будут ждать более 2 часов: из-за буксира «Озёрный-213» «Колу» перекроют

8 ноября с 12:50 до 15:00 будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) 8 ноября 2024 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 12:50 до 15:00 для прохода вниз по реке буксира „Озёрный-213“, теплохода „Капитан Фирсов“ и буксира „Витязь“ с максимальным высотным габаритом 25,10 метра, представителями ОАО „РЖД“ будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.