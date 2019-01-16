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Новости. Общество
11:48, 16 Января 2019

Автошкола – это люди, которые в ней работают

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Как показывают опросы, россияне с недоверием относятся к отечественным бизнес-структурам.

Их можно понять. Невнятные ООО то появляются, то исчезают… Как тут верить? Верить можно только людям, причем желательно, чтобы таких людей порекомендовали друзья или хорошо проверенные знакомые. Так  вот и даем друг другу телефоны сантехников, электриков, врачей, репетиторов и т. п.

Точно так же часто передают "из рук в руки" телефон инструктора петрозаводской автошколы Престиж Евгения Ковалева.

Инструктором Евгений работает уже почти пять лет. Срок вроде бы небольшой… Но вот, как очень быстро выяснилось, если дал бог талант, так полной мерой! Это призвание такое у человека, учить людей искусству управления автомобилем.

Причем если уж учит, то даже языковой барьер не является препятствием! Например, в связи с тем, что российское правительство ужесточило правила использования водительских удостоверений в РФ для жителей из ближнего зарубежья, они теперь вынуждены посещать российские автошколы и сдавать на права. Так вот, у Евгения они, несмотря на слабое знание русского языка, прекрасно осваивают науку езды  и потом сдают экзамен в ГИБДД.

Надо сказать, что Евгений Ковалев – инструктор особого рода. Он специализируется на обучении водителей грузовика, грузовика с прицепом и автобуса, то есть на тех категориях транспорта, который в автошколе называют "профессиональными".

То есть работать приходится с уже взрослыми людьми, часто старше, с большим опытом управления автомобилем (правда, чаще всего легковым). Тут нужно и такт проявить, и настойчивость, и приемы обучения использовать совсем другие со студентами.

О качестве работы Евгения говорят как прекрасные результаты экзаменов в ГИБДД, так и благодарности от прошедших обучение.

Более того, квалификация данного инструктора подтверждена объективно. Так, в сентябре 2018 года он занял второе место на республиканских соревнования по автомобильному многоборью среди инструкторов, которые проводились на базе петрозаводского автотранспортного техникума, лишь чуть-чуть уступив в финале победителю.

Успехи не вскружили Жене голову. Он считает, что хороший инструктор постоянно обязан повышать свои знания и навыки. Так, например, в ноябре он съездил на конференцию автошкол в Архангельск, где ознакомился с новыми разработками в области обучения водителей, а также побывал на открытом уроке известнейшего в автошкольных кругах Николая Николаевича Стахеева из Северодвинска.

В очередной раз надо признать народную мудрость – не дело красит человека, а человек дело, и руководствоваться "народным" мнением можно и нужно.

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