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Новости. Общество
12:30, 23 Апреля 2018

Автошкола "Престиж" готова к проведению летних занятий

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Несмотря на то, что зима время от времени еще "огрызается", лето все равно наступит. Всем нам пора готовится к его приходу, и автошкола здесь не исключение.

На этой неделе были завершены работы по нанесению и реставрации разметки на учебной площадке автошколы Престиж.

За прошедшие зимние месяцы из-за перепадов температур, использование на площадке шипованных колес и отвалов снегоубщиков старая разметка порядком истрепалась и стерлась. Плохо видимые линии разметки мешают учебному процессу и могут повлиять на результат экзамена ГИБДД, который проводится на этой же площадке.

Чтобы этого не произошло, разметка была обновлена. Теперь на ней все отлично видно.

Несмотря на большой объем работ, обновление площадки было проведено быстро и качественно. Скорость в проведении работ тут имеет не последнее значение, ведь на время ремонта объект закрыт для учеников.

Надо сказать, что это только на первый взгляд простая работа. Благодаря своим размерам, на площадке Престижа, на Вытегорском шоссе, тренируются не только легковушки, но и мотоциклы, а также "профессиональная" автотехника – грузовики, автобусы и машины с прицепом. Это значит, что линий много и они имеют очень большую протяженность.

Итак, площадка готова. Приходите учиться водить машину!

Мы готовим водителей на категории М, А, А1, В, ВЕ, С, СЕ, DDE, а также на снегоходы и квадроциклы.

Классы автошколы Престиж работают в Петрозаводске, Пряже. Справки по тел. 27-45-45.

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