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Новости. Экономика
11:31, 12 Марта 2018

Автошкола "Престиж" готовится к проведению конкурса "ПапаМамаРалли-2018"

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Автошкола "Престиж" - известный организатор и устроитель праздников и соревнований.

Например, ежегодный, и уже попавший в ряд традиционных конкурс по раскрашиванию машин "АвтоБодиАрт" постоянно привлекает все большее количество участников. Несколько лет автошкола проводила конкурс "АвтоПапа".

Но годы шли, и формат АвтоПапы, который предусматривает хорошее знание ПДД, отличную практику вождения и творческий конкурс, стал тесноват. Кроме того, появилось понимание, что противопоставлять "АвтоМаму" и "АвтоПапу" – дело неблагодарное, ведь семья – дело общее.

И если на дороге не делят водителей на мужчин и женщин, так зачем же проводить соревнования для автопап и автомам отдельно? Пусть соревнуются вместе.

В 2016 году впервые были проведены соревнования нового типа – семейный конкурс, связанный с автомобилем и безопасностью.

"ПапаМамаРалли" вобрал в себя лучшее из "АвтоПапы" и "АвтоМамы", но добавились новые конкурсы, в том числе для детей. Теперь они не просто болеют за родителей, а тоже соревнуются и вносят весомый вклад в победу семьи.

Результат получается отличный. Совместный семейный досуг, совместные борьба и победа, даже совместные трудности – они сплачивают семью и помогают лучше понимать друг друга. А что может быть ценнее?

В этом году мероприятие пройдёт 24 марта.

Приглашаем всех желающих участвовать в "ПапаМамаРалли-2018". По вопросам участия вашей семьи в конкурсе "ПапаМамаРалл"и, обращаться по телефону 27-45-45.

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