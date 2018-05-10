"Автоспецтранс" признал, что отходы в Петрозаводске и районах вывозили не вовремя

Региональный оператор ООО "Автоспецтранс" прокомментировал ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов.

Первая неделя работы регоператора показала, что ситуация со своевременным вывозом мусора улучшается, вместе с тем есть вопросы, требующие решения, говорится в сообщении компании.

"Мы стараемся оперативно реагировать на все поступающие от жителей обращения по фактам несвоевременно вывезенного мусора. Так, были проблемы в Эссойле, Соломенном, на ул. Боровой и в районе ул. Маршала Мерецкова в Петрозаводске. На сегодняшний день они решены, мусор вывезен", - сообщил директор предприятия Иван Новиков.

Из вопросов, существовавших до перехода на новую систему обращения с ТКО, и остающихся на сегодняшний день, руководитель компании-регоператора выделил такие, как наличие на территории контейнерных площадок разбросанного или ранее не вывезенного мусора, а также отходов, не относящихся к категории ТКО (автомобильные покрышки, спил деревьев, строительный мусор и пр.).