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Дрель аккумуляторная
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Новости. Общество
13:08, 01 Марта 2018

Баба с пакетами и другие фрики Петрозаводска

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Журналист и блогер Наталья Севец-Ермолина вспоминает колоритных персонажей карельской столицы.

- Я вспоминаю Чебурашку с улицы Ведлозерской, ее известность распространилась дальше микрорайона Тринага. Ареалом ее обитания был центральный рынок, поэтому Чебурашка была частью городской ярмарки тщеславия. Многие в конце 80-х, в начале 90-х видели ее ежедневно. Ее нельзя было не заметить. Очень маленького роста, кругленькая и с десятками пакетов. Она катилась по городу со своими пакетами, как изрядно пошопившаяся гламурная дева. Руки были растопырены по бокам, как у снеговика, потому что пакеты расширяли ее фарватер. Если Чебурашка шла по тротуару, больше никто не мог пройти, не задев ее пакеты. И люди расступались, как перед звездой…

Подробности читайте здесь.

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