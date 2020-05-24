Бабкина рассказала, как ее поддержала в больнице Пугачева

Певица Надежда Бабкина в программе "Сегодня вечером" на Первом канале поведала свою историю болезни.

Ранее артистка перенесла тяжелое воспаление легких с подтвержденным коронавирусом. Звезду вводили в состояние медицинской комы, чтобы спасти от смерти.

По словам Бабкиной, большую моральную поддержку ей оказала Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, которые первыми позвонили ей в больницу, как только та немного стала приходить в себя и смогла разговаривать по телефону.

"Уже вытащили трубку. До этого у меня в горле торчала, под ключицей стояли провода", — описала она свое состояние тогда.

До сих пор в местах медицинского вмешательства у нее есть следы, однако их Бабкина старательно маскирует. По словам звезды, поддержка друзей и близких в первые дни после выхода из комы были очень важны. Она призналась, что тогда у нее очень плохо работала голова, и это помогало ей встать на ноги, пишет "Телепрограмма".