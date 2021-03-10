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Бабушка испугалась за внука-наркомана и сдала полиции банду мафиози

Новости. Общество
19:10, 11 Марта 2021
фото: Globallookpress.com
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Бабушка зависимого от кокаина наркопотребителя в Италии обратилась в полицию, и благодаря ее информации сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть банду мафиози-наркоторговцев.

Об этом сообщает Лента.ру со ссыцлкой на La Repubblica.

Показания родственницы наркомана помогли правоохранителям выйти на членов криминального клана Муто, который является частью калабрийской мафиозной группировки "Ндрангета". Были арестованы 33 человека: их обвиняют в торговле кокаином и другими запрещенными веществами, незаконном владении оружием и ряде других правонарушений. Сообщается, что дилеры преступной группы распространяли наркотики на торговых площадях окрестных городов.

Сообщается, что мафиози также самостоятельно выращивали каннабис, производили гашиш и собирали дань с торговцев рыбой и других местных предпринимателей.

Громкое задержание произошло на фоне того, что в Италии прямо сейчас идет крупнейший за три десятилетия процесс над членами мафии: по различным делам проходят более 350 подозреваемых, связанных с группировкой "Ндрангета".

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