Бабушка испугалась за внука-наркомана и сдала полиции банду мафиози

Бабушка зависимого от кокаина наркопотребителя в Италии обратилась в полицию, и благодаря ее информации сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть банду мафиози-наркоторговцев.

Об этом сообщает Лента.ру со ссыцлкой на La Repubblica.

Показания родственницы наркомана помогли правоохранителям выйти на членов криминального клана Муто, который является частью калабрийской мафиозной группировки "Ндрангета". Были арестованы 33 человека: их обвиняют в торговле кокаином и другими запрещенными веществами, незаконном владении оружием и ряде других правонарушений. Сообщается, что дилеры преступной группы распространяли наркотики на торговых площадях окрестных городов.

Сообщается, что мафиози также самостоятельно выращивали каннабис, производили гашиш и собирали дань с торговцев рыбой и других местных предпринимателей.

Громкое задержание произошло на фоне того, что в Италии прямо сейчас идет крупнейший за три десятилетия процесс над членами мафии: по различным делам проходят более 350 подозреваемых, связанных с группировкой "Ндрангета".