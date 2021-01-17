"Бабушка плачет": воды в многоквартирном доме Петрозаводска нет уже 4 дня (ВИДЕО)

Жители 12-квартирной "деревяшки" на улице Лисицыной, 5 уже больше четырех дней сидят без воды.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился жилец дома №5 по улице Лисицыной, который рассказал, что уже с прошлого четверга, 14 января, в их доме нет воды.

"Воды нет совсем, - рассказал петрозаводчанин. – Дело в том, что у нас двухэтажная деревяшка на 12 квартир, дом старый, аварийный фонд, живут в основном люди пожилого возраста. Вода у нас подается только холодная, а теперь и ее нет. Бабушка старенькая, 80-летняя, приходит ко мне, плачет. Как ей помочь? Воду никто не подвозит. Я уже и в управляющую компанию "Жилой дом плюс" звонил, и в ЕДДС, и в аварийную Водоканала – пока никто не помог: либо обещают все исправить, либо переключают друг на друга".

По словам жильца с Лисицыной,5, вода отсутствует не по причине заморозки водопровода, а потому что нет давления в трубах.

"В управляющей компании пообещали разобраться в ситуации, в воскресенье приходил сантехник с чайником, походил-походил – и исчез, так вода и не появилась", - рассказал автор сообщения.

Сегодня жильцы дома по Лисицыной, 5 дозвонились до аварийной службы Водоканала и сообщили, что у них уже 4 дня нет воды.

В аварийной службе журналисту "Столицы на Онего" сказали, что действительно заявка по Лисицыной поступала, но бригада ремонтников к ним пока не выехала.

"После 18.00 пошлем машину с водой туда, - сказала диспетчер аварийной службы Водоканала. – Рабочие освободятся, подъедут – посмотрят. Сейчас много вызовов".

Отметим, что на отсутствие холодной воды в редакцию пожаловались жильцы домов №3, 3а по улице Грибоедова и Октябрьского проспекта, 13.

Тем временем, администрация благодарит МЧС и АО "ПКС – Тепловые сети" за помощь в ликвидации нештатных ситуаций в период низких температур.

"Специалисты оперативно реагируют на возникновение нештатных ситуаций в период резкого понижения температуры атмосферного воздуха. Ежедневно от жителей карельской столицы поступает около сотни сообщений об авариях, вызванных погодными условиями. Их ликвидацию ведут круглосуточно. За фактами, связанными с нарушением деятельности объектов жизнеобеспечения вследствие резкого понижения температуры воздуха, в том числе за возникшими авариями на системах водоснабжения, следит прокуратура города. Ситуацию на коммунальных сетях контролируют постоянно", -пишет мэрия и напоминает, что информацию о необходимости подвоза воды, заморозках и иных проблемах можно сообщить по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.