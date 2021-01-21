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Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества

Новости. Экономика
22:00, 22 Января 2021
фото: © shutterstock.com
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Злоумышленники крадут средства с банковских карт, представляясь их владельцам сотрудниками правоохранительных органов.

Банк России предупредил граждан о новой схеме телефонного мошенничества. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, злоумышленники сообщают клиентам кредитных организаций, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Центробанка. Таким образом мошенники пытаются получить у клиентов банков персональные данные и данные платежных карт, которые используются потом для хищения средств со счетов граждан.

Как отметили в Банке России, он не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс – это злоумышленник, подчеркнули в Центробанке. В Банке России напомнили, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мямля
2021-01-22 22:13:50
Вот бы Госдума приняла бы крутой закон, как, например, быстро принимают решения : о штрафах за честные высказывания на митингах,по пенсионной реформе, по борьбе с ФБК, признав фонд борьбы с коррупцией ин.агентом, а с мошенниками : полная свобода и малюсенькие сроки: а сделайте как в США ,по 40 лет тюрьмы, к примеру....
Так нет, пока обратное видим: всё народ

прижимают,блин!
Гость
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