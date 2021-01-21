Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества

Злоумышленники крадут средства с банковских карт, представляясь их владельцам сотрудниками правоохранительных органов.

Банк России предупредил граждан о новой схеме телефонного мошенничества. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, злоумышленники сообщают клиентам кредитных организаций, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Центробанка. Таким образом мошенники пытаются получить у клиентов банков персональные данные и данные платежных карт, которые используются потом для хищения средств со счетов граждан.

Как отметили в Банке России, он не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс – это злоумышленник, подчеркнули в Центробанке. В Банке России напомнили, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник.