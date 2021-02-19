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Банки больше не могут снижать ставки по ипотеке - они скоро начнут расти: прогноз

Новости. Общество
16:10, 19 Февраля 2021
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Эксперты предсказывают подорожание ипотечных кредитов уже во втором полугодии.

Как сообщают "Ведомости", такие прогнозы появились после публикации Центробанком данных об ипотечных ставках за 2020 год.

По оценке ЦБ, средняя ставка по ипотечным кредитам в декабре 2020 года оставалась стабильной, снизившись лишь на 0,02 процентного пункта – до 7,36%.

Это нижний предел, который считают допустимым банки.

"Ставки по ипотеке к концу года находились на исторических минимумах, потенциал их дальнейшего снижения ограничен", – отмечает Банк России в своем информационно-аналитическом комментарии.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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