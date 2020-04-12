Банковские счета граждан могут быть раскрыты при рассмотрении заявок о кредитных каникулах

Банки хотят получить доступ к счетам клиентов, претендующих на кредитные каникулы, чтобы быстрее оценивать снижение их доходов.

Об этом сообщили РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30. Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин подтвердил, что эта идея обсуждается. По его словам, после предложение передадут в ЦБ.

Параллельно тема проверки дохода претендентов на кредитные каникулы поднималась в Ассоциации банков России, говорит еще один собеседник РБК в банке из топ-20. Участие в обсуждении на разных площадках подтвердили в ВТБ, "Открытии", Тинькофф Банке и Совкомбанк.



По закону о кредитных каникулах у банка есть пять рабочих дней на принятие решения по заявке клиента. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".