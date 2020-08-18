Бари Алибасов разводится с Шукшиной

Официальная причина - "неразрешимые противоречия".

Постоянные трения, борьба за недвижимость и давление родственников все-таки сделали свое дело – Бари Алибасов решил развестись с Лидией Федосеевой-Шукшиной, сообщает StarHit.



Первое, что шоумен сделал, выписавшись из психиатрической клиники, – вместе со своим адвокатом подал иск в один из мировых участков Москвы о расторжении брачного союза.

Все пошло наперекосяк после злополучной сделки по дарению квартиры, которая состоялась осенью прошлого года. Лидия Николаевна переписала на мужа жилье, пытаясь спасти недвижимость от родственников.



"Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в ее семье творится какое-то безобразие, а с появлением Ольги Лида вообще как будто с ума сошла, – признается Алибасов. – Поэтому мы начинаем бракоразводный процесс. Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть".

Представлять интересы скандального продюсера будет адвокат Сергей Жорин.