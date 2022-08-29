Барсук попал в объектив фотоловушки во время прогулки по заповеднику в Карелии (ВИДЕО)

Фотоловушка, установленная на территории заповедника «Кивач», зафиксировала передвижения барсука.

Барсук попал в объектив фотоловушки, которую установили государственные инспекторы в области охраны окружающей среды в «Киваче». Об этом информирует паблик заповедника.

Сообщается, что в кадр попал барсук обыкновенный — хищное млекопитающее, представитель семейства куньих.

«Барсук выглядит довольно необычно. Форма его тела напоминает обращённый вперед клин, который резко сужается к концу вытянутой тонкой морды. На его белой морде есть две широкие темные полосы, которые тянутся от носа к небольшим ушам с белыми кончиками. Барсук ведёт ночной образ жизни, хотя изредка его можно видеть и в светлое время суток — утром и вечером», — говорится в посте заповедника.