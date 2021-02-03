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Батюшка отслужил молебен для заключенных в колонии Карелии

Новости. Общество
18:00, 04 Февраля 2021
фото: © УФСИН Карелии
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В храме исправительной колонии №9 протоиерей Андрей Мазаев провел молебен, сообщили в УФСИН Карелии.

Мероприятие в храме во имя преподобного Ионы Яшезерского посетило 46 осужденных. Всего же православная община ИК-9 насчитывает свыше 400 человек.

В ведомстве уверены, религиозное воздействие на осужденных формирует благоприятный морально-психологический климат в колонии. Оно выступает одним из каналов общения с внешней действительностью и является важной предпосылкой для успешной ресоциализации осужденных, их дальнейшей общественной адаптации и реабилитации.

Ранее имам объяснил заключенным в Карелии, как совершать обряды в колонии.

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